Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen Başakşehir, ilk maçına bugün Almanya deplasmanında çıkacak. Leipzig ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu turnuvaya ilk defa gruplardan katılım göstermiş olacak. Peki RB Leipzig Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'leri...

LEİPZİG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RB Leipzig ile Medipol Başakşehir Red Bull Arena'da bu akşam saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak ve maçta İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Deniz Türüç, İrfan Can, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı yarın oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA



Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

LEİPZİG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.



LİGLERDE LEİPZİG İYİ DURUMDA

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.