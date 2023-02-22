RB Leipzig ile Manchester City arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kazanan çıkmadı. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

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