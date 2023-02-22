RB Leipzig ile Manchester City arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kazanan çıkmadı. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.
Maça iyi başlayan Guardiola'nın öğrencileri, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda baskısını artıran Leipzig, aradığı golü 70'te Gvardiol ile buldu: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
RÖVANŞ 14 MART'TA
Manchester City ile Leipzig arasında çeyrek finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş mücadelesi 14 Mart Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.
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