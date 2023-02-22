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RB Leipzig - Manchester City: 1-1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile Manchester City 1-1 berabere kaldı. İngiliz devi City, 27'de Mahrez ile öne geçerken, Alman ekibi bu gole 70'te Gvardiol ile yanıt verdi.

Giriş: 22.02.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
RB Leipzig - Manchester City: 1-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

RB Leipzig ile Manchester City arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kazanan çıkmadı. Mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

Maça iyi başlayan Guardiola'nın öğrencileri, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Leipzig, aradığı golü 70'te Gvardiol ile buldu: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

RÖVANŞ 14 MART'TA

Manchester City ile Leipzig arasında çeyrek finale yükselecek takımın belli olacağı rövanş mücadelesi 14 Mart Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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