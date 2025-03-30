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        Haberler Spor Futbol Almanya RB Leipzig'de Marco Rose dönemi bitti - Futbol Haberleri

        RB Leipzig'de Marco Rose dönemi bitti

        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden RB Leipzig, teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:08
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        RB Leipzig'de Marco Rose dönemi bitti!
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        Alman ekibi RB Leipzig'de teknik direktör Marco Rose dönemi sona erdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Eylül 2022'den beri takımın başında olan Rose ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        48 yaşındaki teknik adam, RB Leipzig'le 2022-2023 Almanya Kupası ve 2023-2024 Almanya Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

        RB Leipzig, 27. hafta sonunda 42 puanla 6. sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih'in 23 puan gerisinde bulunuyor.

        Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, şu anda Red Bull grubunda "global futbol direktörü" olarak çalışıyor.

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