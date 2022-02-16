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Son dakika: Raylar üzerinde 15 yılda 21 kuş türü görüntüledi

Raylar üzerinde 15 yılda 21 kuş türü görüntüledi

TCDD'de 30 yıldır görev yapan kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, yol bakım çalışmaları sırasında raylar üzerinde konan kuşları fotoğraflamaya başladı. Kuşlarla rayların ilişkisini ortaya koyan Erturhan, 15 yılda 21 kuş türü fotoğrafladı, 'Demiryolu Doğası ve Kuşları' adını verdiği özel seri oluşturdu

16.02.2022 - 11:16 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) yol bakım şefi olarak görev yapan Mustafa Erturhan, 30 yılda trenle Türkiye'nin birçok bölgesini gezdiği sırada önce doğa fotoğrafçılığına, 2002'den itibaren de kuş gözlemciliğine başladı.

  • DHA'nın haberine göre Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) gözlem ekibi ve e-Bird Türkiye hakemi de olan Erturhan, raylar üzerine konan kuşları da fotoğrafladı. Erturhan, 15 yılda 21 türden oluşan özel bir seri oluşturdu. 'Demiryolu Doğası ve Kuşları' adlı seride kuşlar dışında Erturhan'ın raylarda görüntülediği diğer canlılar da bulunuyor.

  • Uzun süre demir yolu çevresindeki kuşları görüntülediğini anlatan Erturhan, 21 Nisan 2011'de Zonguldak-Filyos'ta raylara konmuş kır kırlangıcını TRAKUS'a yüklediğini söyledi. Yüklediği fotoğrafa kuş gözlemcilerinden etkileyici yorumlar aldığını belirten Erturhan, ardından yol çalışmalarında raylar üzerinde kuşları görüntülemeye çaba gösterdiğini aktardı.

  • KUŞLARIN RAYLARLA İLİŞKİSİ

    2013 ilkbahar göç döneminde Konya-Akşehir-Argıthanı istasyonları yol yenileme çalışmalarında alaca kuyrukkakandan çobanaldatana kadar 10'dan fazla türü raylar üzerinde görüntülediğini belirten Erturhan, "Böylece kuşların raylarla mutlu bir ilişkisi olduğuna kanaat getirdim. Raylar, gerçekten de söylendiği gibi çok güvenli noktalar değil. 

  • Yaklaşık 20 santim yükseklikte metalden oluşan, kışın eksi 20, yazın artı 60 derecelerin görüldüğü, kuşlar için hiç de çekici olmaması gereken ortamlar olmasına rağmen sürekli üzerlerinde kuş görmek mümkün" dedi.

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