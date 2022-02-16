'YIRTICI GÖRMEK İÇİN İDEAL ALAN'

Mustafa Erturhan, kuşların rayları neden sevdiğine yönelik ise şunları kaydetti:

"Sanıldığı kadar güvensiz bir ortam değil, yol çevresinde her iki yöne 6 metrelik platform çevreye hakim bir alan yaratıyor. Yırtıcılar için çok yüksek olmayan bir alandan çevreyi izlemek, diğer kuşlar içinse gelen yırtıcıları görmek için ideal bir alan.