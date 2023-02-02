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Ratiopharm Ulm: 92 - Frutti Extra Bursaspor:86 | MAÇ SONUCU

7DAYS EuroCup normal sezonunun A grubu 13. hafta karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Ratiopharm Ulm'a 92-86 mağlup oldu

Giriş: 02.02.2023 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
Ratiopharm Ulm: 92 - Frutti Extra Bursaspor:86 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda 13. haftanın A Grubu mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine 92-86 yenildi.

Neu-Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodunu 26-18 önde geçtiği mücadelede devre arasına 50-44 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını kapatan Ratiopharm Ulm, üçüncü çeyreğini 66-66 beraberlikle tamamladığı karşılaşmayı 92-86 kazandı.

Ratiopharm Ulm'da 33 sayıyla oynayan Bruno Caboclo maçın; Frutti Extra Bursaspor'da 22 sayı kaydeden Derek Needham ise takımının en skoreri oldu.

Ratiopharm Ulm, grupta 8. galibiyetine ulaştı. Frutti Extra Bursaspor ise 7. mağlubiyetini aldı.

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