Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda 13. haftanın A Grubu mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk olduğu Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine 92-86 yenildi.

Neu-Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodunu 26-18 önde geçtiği mücadelede devre arasına 50-44 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda aradaki skor farkını kapatan Ratiopharm Ulm, üçüncü çeyreğini 66-66 beraberlikle tamamladığı karşılaşmayı 92-86 kazandı.

Ratiopharm Ulm'da 33 sayıyla oynayan Bruno Caboclo maçın; Frutti Extra Bursaspor'da 22 sayı kaydeden Derek Needham ise takımının en skoreri oldu.

Ratiopharm Ulm, grupta 8. galibiyetine ulaştı. Frutti Extra Bursaspor ise 7. mağlubiyetini aldı.