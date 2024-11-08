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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Rast-ı Cedid' konseri AKM'de

        'Rast-ı Cedid' konseri AKM'de

        İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan Rast-ı Cedid, 13 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlere buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 00:41 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:41
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        'Rast-ı Cedid' konseri AKM'de
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        İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan Rast-ı Cedid, 13 Kasım Çarşamba Saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        Rast-ı Cedid konserin ilk bölümünde, klasik Türk müziğinin az bilinen makamlarından Rast-ı Cedid makamında bestelenmiş eşsiz eserler seslendirilecek. Bu bölüm, makamın zarif ve derin melodileriyle dinleyicilere adeta bir zaman yolculuğu sunacak.

        Dilek Türkan
        Dilek Türkan

        Konserin ikinci bölümünde ise ünlü sanatçı Dilek Türkan, Türk müziğinin en değerli eserlerinden seçmelerle sahne alacak. Güçlü ve etkileyici yorumu ile tanınan Türkan, konserin her anında dinleyicilere unutulmaz duygusal anlar yaşatacak.

        Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı’nın üstlendiği bu konser, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun usta kadrosuyla bir araya gelerek, Türk müziğinin derinliklerine inen bir deneyim sunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Dilek Türkan
        #Rast-ı Ceddi
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