Macaristan'da tepki çeken 'eğitimde kadın oranı' raporu

AA

Macaristan'da Devlet Denetim Ofisi, eğitimde kadınların oranının artmasının ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Devlet Denetim Ofisi, eğitimde kadın ve erkeklerin oranlarıyla bunların ekonomi ve sosyal hayata etkilerini inceledi.

Ofisin hazırladığı raporda yükseköğretimde son 10 yılda kadın oranının erkek oranını aştığına bunun ise kadınların evlenme ve çocuk sahip olma oranlarını düşürebileceğine işaret edildi.

Erkeklerin okulu bırakma oranın kadınlardan fazla olduğu tespit edilen raporda, kadın öğretmen oranının yüzde 82'ye çıkmasıyla kadın ağırlıklı bir öğretmen kadrosu oluştuğuna dikkat çekildi.

Raporda, eğitim sisteminde "kadınsı özelliklerin" tercih edildiği bunun da cinsel eşitliği "önemli ölçüde zayıflatılacağı" kaydedildi.

Teknik beceriler, risk alma ve girişimciliğin "erkeksi özellikler" olarak nitelendirildiği raporda, bu özelliklerin değersizleşmesi durumunda Macaristan ekonomisinin riske girebileceği belirtildi.

Raporda, söz konusu eğilimin devam etmesi halinde bunun, "donmuş bilgisayar, damlayan musluk veya montaj yapacak kimsenin olmadığı mobilyalarla" ne yapacağını bilemeyen gençlerin günlük yaşamını bile etkileyebileceği ifade edildi.

Macaristan'da Başbakanı Viktor Orban'ın ülkede doğum oranını artırmak istediği bilinirken, 2019'da yürürlüğe giren yasaya göre 4 çocuğu olan kadınların gelir vergisinde muaf olacağını açıklamıştı.

DEVLET DENETİM OFİSİ RAPORUNA TEPKİLER

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) Lydia Gall, raporun "Macaristan'da cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yeni bir darbe" olduğunu ifade etti.

Macaristan'ın muhalif isimlerinden Endre Toth ise "Geçen yüzyıldan kalma bardaklarınızı kaldırma zamanı." ifadesiyle raporu eleştirdi.

Avrupa Konseyi haklar komiseri Dunja Mijatovic, 2019'daki ziyaretinin ardından Macaristan'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarında geri adım attığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, 2021'de ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan ve uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği yasal düzenlemeyi onaylamıştı.

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 13 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke, Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasayı kınamıştı.

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