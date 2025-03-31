Raphinha'dan Flick itirafı
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, teknik direktör Hansi Flick'le ilgili bir itirafta bulundu.
Giriş: 31.03.2025 - 19:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:07
Barcelona'nın 28 yaşındaki oyuncusu Raphinha, teknik direktör Hansi Flick hakkında konuştu.
HANSİ FLİCK İTİRAFI
Brezilyalı yıldız, "Hansi Flick ile çok yakın bir ilişkim var. Sezon öncesi bir konuşma yaptık ve bana takımın önemli isimlerinden biri olacağımı söyledi. Flick ile yaptığımız bu konuşma ayrılık kararımı değiştirdi." dedi.
Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Raphinha, 27 gol attı ve 20 asist yaptı.
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