Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Rapçi Uzi Mustafa Sandal tartışması nedir ve ne oldu?

        Son dönemin ünlü rapçilerinden Uzi ile pop müziğin usta isimlerinden Mustafa Sandal arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin ayrıntıları ve iki ünlü ismin paylaşımlarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 09:53
        • 1

          Ağrı'da gerçekleştirilen bir halk konserinde sahneye çıkacak isimler arasında yer alan rapçi Uzi ile Mustafa Sandal arasında gündem olan bir tartışma yaşandı. Söz konusu olayın ardından iki ismin paylaşımlarını ve olayın ayrıntılarına dair bilgileri derledik!

        • 2

          RAPÇİ UZİ - MUSTAFA SANDAL TARTIŞMASI NEDİR?

          Ağrı'da düzenlenen bir halk konserinde sahneye çıkacak isimlerden biri olan ancak yaşanan anlaşmalıklar nedeniyle sahneye çıkmaktan vazgeçen rapçi Uzi ile konserdeki bir diğer isim Mustafa Sandal arasında tartışma yaşandı.

          Sahneye en son kimin çıkacağına ilişkin yaşanan tartışmaya dair iki isim şu paylaşımları yaptı;

        • 3

          MUSTAFA SANDAL'DAN UZİ'YE SİTEM

          Sandal yaptığı paylaşımda, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

        • 4

          UZİ'DEN MUSTAFA SANDAL'A YANIT

          Sen de beni arayıp burdaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25 şuana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu yazmaya üşendim umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil ben de seni seviyorum.

        • 5
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AB'den üyelik ve vize serbestisi açıklaması
        AB'den üyelik ve vize serbestisi açıklaması
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Düğünde kan aktı! 16 yaşındaki kız çocuğu...
        Düğünde kan aktı! 16 yaşındaki kız çocuğu...
        Özkan Uğur'a veda günü
        Özkan Uğur'a veda günü
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        Fabrikada göçük! 2 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması
        Arda Güler sahaya indi!
        Arda Güler sahaya indi!
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Cami hoparlöründen eleman anonsu
        Cimbom güle oynaya!
        Cimbom güle oynaya!
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Maç sonu Icardi açıklaması!
        Maç sonu Icardi açıklaması!
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Ağrı'daki festivalde binlerce kişi DJ performansıyla eğlendi
        Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil yandı: 3 ölü
        Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil yandı: 3 ölü
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Sular altında kalan sanayi sitesinde tahliye çalışması!
        Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
        Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil
        10 dakika şarj ile 1200 km menzil