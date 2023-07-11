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Ağrı'da gerçekleştirilen bir halk konserinde sahneye çıkacak isimler arasında yer alan rapçi Uzi ile Mustafa Sandal arasında gündem olan bir tartışma yaşandı. Söz konusu olayın ardından iki ismin paylaşımlarını ve olayın ayrıntılarına dair bilgileri derledik!

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RAPÇİ UZİ - MUSTAFA SANDAL TARTIŞMASI NEDİR?



Ağrı'da düzenlenen bir halk konserinde sahneye çıkacak isimlerden biri olan ancak yaşanan anlaşmalıklar nedeniyle sahneye çıkmaktan vazgeçen rapçi Uzi ile konserdeki bir diğer isim Mustafa Sandal arasında tartışma yaşandı.



Sahneye en son kimin çıkacağına ilişkin yaşanan tartışmaya dair iki isim şu paylaşımları yaptı;

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MUSTAFA SANDAL'DAN UZİ'YE SİTEM Sandal yaptığı paylaşımda, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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UZİ'DEN MUSTAFA SANDAL'A YANIT



Sen de beni arayıp burdaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25 şuana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu yazmaya üşendim umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil ben de seni seviyorum.