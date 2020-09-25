Ramo'yu ölümcül bir macera bekliyor!

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Bora Cengiz, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 13. bölümünde hiç beklemediği bir anda Ramo’yu karşısında gören Cihangir, onu öldürmek isterken canını bağışlamak zorunda kalır. Ramo, ona öyle bir teklif sunar ki Cihangir hiç düşünmeden canını bağışladığı gibi dokunulmazlık ve İstanbul’da iş yapma izni de verir.
Sibel içinse dönüş yoktur artık, o kendi cehennemini kendi yaratmış ve Cihangir’in evine bir köle gibi girmek zorunda kalmıştır. Diğer yandan Taner’in de Ramo’nun peşini bırakmaya niyeti yoktur. Düğününü mahveden bu adamın cezaevinden nasıl çıktığını da merak eden Taner’in araştırmaları hem Ramo’yu hem de ona yardım eden Yavuz’u iyice köşeye sıkıştırır.
Ramo’dan habersiz ona yardım etmeye çalışan Sibel’in ise başı ölümcül bir belaya girer. Ramo, bütün bunlarla baş etmeye çalışırken ailesiyle iş yapmak için kiraladığı limanın eski sahipleriyle de başı beladadır. Herkes kaygıyla ne yapacağını düşünürken Ramo’nun bunların hiçbirine boyun eğmeye niyeti yoktur. Şimdi ölümcül bir macera Ramo’yu bekliyordur.
Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
İşte Ramo’nun 13. Bölüm Tanıtımları:
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