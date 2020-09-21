BKM imzalı Ramo'dan bir tanıtım daha!

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo ve Sibel'in tuzağa düştüğü anlarda büyük bir patlama gerçekleşti. Süleyman'ın arabasındaki bombanın patlaması sonucu Neco ve Süleyman hayatını kaybederken, Ramo ve Sibel de yaralandı. Saldırının arkasındaki isim ise Cihangir'in oğlu Taner çıktı.

Saldırıdan 3 ay sonra patlamadan dolayı suçlanan Ramo'nun mahkemesinde, olayın tek görgü tanığı olan Sibel'in, dedesini ve kardeşini öldüren kişinin Ramo olduğunu söylemesi herkesi şoke etti. Sibel'in ihaneti Ramo'yu adeta yıkıma uğratırken, mahkeme sonucunda Ramo 30 yıl ceza aldı. Ramo'nun hapse girmesiyle tüm ailesi de Adana'dan sürgün edilerek İstanbul'a taşındı. Sibel'in ihanetinin ardındaki gerçek ise bambaşka çıktı. Ramo'yu yaşatmak için ona ihanet eden Sibel'in, aşkı için yaşadığı çaresizlik izleyenleri derinden etkiledi.

Ramo, Sibel'in ihanetine inanmak istemezken, Sibel hapishaneye gelip boşanma kağıtlarını verdi. Cihangir'i polise verip, Ramo'yu kurtarmak isteyen Sibel istihbaratla anlaşma yaptı. Ramo hapishanedeki üçüncü yılında çıkmak için büyük planını uygulamaya başladı. Cihangir'e ulaşamayan Sibel, Hanlı ailesine girebilmek için Taner Hanlı'nın evlenme teklifini kabul etti.

Hapishaneden kaçarak Yavuz'un karşısına çıkan Ramo, elinde bulunan ses kayıtlarıyla Yavuz'u köşeye sıkıştırdı. Suçu af kapsamında olmamasına rağmen Yavuz'un gizli desteğiyle aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuştu. Taner ve Sibel'in evleneceğini duyan Ramo düğünü basınca, finalde büyük karşılaşma gerçekleşti.

Cihangir, Ramo'nun karşısına çıktı. İkilinin karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Ramo'nun vereceği mücadele şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Bora Cengiz, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 13. Bölüm 2. Tanıtımı: