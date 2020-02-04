04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramo oyuncuları kimler? sorusu bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelecek dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Ramo'nun konusu "Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmalar" şeklinde özetlenebilir. Ramo'nun oyuncu kadrosu haberimizde...
RAMO (MURAT YILDIRIM)
Kanla değil sevgiyle bağlanan sımsıcak bir ailenin gözü kara lideri. Zeki, iş bitirici, kendine has yöntemleri olan biri. Düşmanlarına karşı acımasız, sevdiklerine ve mazlum insanlara karşı merhametli fedakâr bir adam… Geçmişi bir zırh gibi kuşanan Ramo’nun, ailesi için yapamayacağı şey yoktur. Fakat sevdiklerini korumak için aldığı kararlar hem kendini hem de ailesini büyük bir savaşa sürükleyecektir… Ve aşka!
MURAT YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
1979 yılında Konya'da doğan Murat Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.
2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı.
Murat Yıldırım, 2020 Ocak ayında başlayacak olan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırıyor.
Murat Yıldırım'ın oynadığı filmler
Scorpion / 2018
İlk Öpücük / 2017
Ayla / 2017
Sonsuz Aşk / 2017
Kocan Kadar Konuş Diriliş / 2016
Kocan Kadar Konuş /2015
Kırımlı / 2014
Güz Sancısı / 2009
Araf / 2006
Organize İşler / 2005
Murat Yıldırım'ın oynadığı diziler
Ramo / 2020
Gecenin Kraliçesi / 2015
Suskunlar / 2012
Aşk Ve Ceza / 2010
Asi / 2007
Fırtına / 2006
Büyük Yalan / 2004
Bütün Çocuklarım / 2004
Ölümsüz Aşk / 2004
Hayat Bilgisi / 2003
Patron Kim / 2003
Ayrılsak Da Beraberiz / 1999
Murat Yıldırım'ın sunduğu televizyon programları
Kim Milyoner Olmak İster / 2017-2019
SİBEL (ESRA BİLGİÇ)
Yer altı dünyasının patronu Cengiz'in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel’in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi?
ESRA BİLGİÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
1992 yılında Ankara Yenimahalle’de doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazandı. İlk projesi olan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı. Londra’daki Royal Academy of Dramatic Arts’ta drama ve ses eğitimi alan Bilgiç, aynı zamanda piyano ve binicilik dersleri de alıyor. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine devam eden genç oyuncu, ‘Ramo’da Sibel karakterini canlandırıyor.
Esra Bilgiç’in Oynadığı Diziler
Ramo / Sibel / 2020 –
Bir Umut Yeter / Derya / 2018
Diriliş Ertuğrul / Halime Sultan / 2011-2018
Esra Bilgiç’in Oynadığı Filmler
Adanış: Kutsal Kavga / 2020
HASAN (İLKER AKSUM)
Ramo’nun abisi. Saf, temiz deli dolu bir adam… Hırslarından arınmış, karısıyla ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürüyor. Ailesi için kendini ateşe atmaktan çekinmeyen bir adam… Ramo’yu her daim destekleyip onun yanında duracak olan insanlardan biri…
İLKER AKSUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesi'nden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitirmiştir.
1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10 küsur oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini başrolünü en meşhur Şempanze'mizin oynadığı “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.
İlker Aksum, 2006’da ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet’le 28. Siyad Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.
Televizyonda “Birimiz İkimiz İçin” adlı yarışma programını sundu.
Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli”adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.
İlker Aksum, “Yabancı Damat” dizisinde üç yıl Antepli bir baklavacıyı oynadı, hemen ardından “Kara Yılan” dizisinde Antep’i işgal eden bir Fransız komutanını canlandırdı.
İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylanlar gibi isimler ile çok eski arkadaştır.
07 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49'uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sunuculuğunu İclal Aydın ve İlker Aksum birlikte yaptılar.
Ödüller
18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2013, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu (Sinema),Mutlu Aile Defteri
2010 İsmail Cem Televizyon Ödülleri, En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Aktör, Canım Ailem
2006 Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü (Küçük Kıyamet)
YAVUZ (YİĞİT ÖZŞENER)
İstanbul’daki babaların babası Cihangir Bey’in özel danışmanı, sağ kolu. Oldukça akıllı, ihtiyatlı bir adam… Adana’daki rekabet ortamı kızışıp, sevkiyatlar sekteye uğrayınca Adana’ya gönderilir. Ramo’yu ve ailesini daha yakından tanır ve onlarla arasında özel bir bağ oluşur. Ancak karanlık geçmişi ve hizmet ettiği adam peşini bir türlü bırakmayacaktır.
YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
6 Nisan 1972 yılında İzmir'de doğan Yiğit Özşener Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği okumuştur.
Yiğit Özşener hangi filmlerde oynamıştır?
Kaybedenler Kulübü Yolda / 2018
İşe Yarar Bir Şey / 2017
Ve Perde! / 2016
Dedemin İnsanları / 2011
Aşk Tesadüfleri Sever / 2011
Kaybedenler Kulübü / 2011
Güneşi Gördüm / 2009
Beş Vakit / 2006
Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak / 2006
Gece 11:45 / 2005
Çalınan Ceset / 2004
Giz / 2003
Crude/Fırsat / 2003
O Şimdi Asker / 2003
Yeşil Işık / 2002
Herkes Kendi Evinde / 2001
Yiğit Özşener hangi dizilerde oynamıştır?
Ramo / 2020
Bozkır / 2018
Cesur ve Güzel / 2017
Çanakkale Yüzyıllık Mühür / 2016
İntikam / 2013
Galip Derviş / 2013
Son / 2012
Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi / 2012
Ezel / 2009
Dudaktan Kalbe / 2007
Rüya Gibi / 2006
Rüzgarlı Bahçe / 2005
24 Saat / 2005
Estağfurullah Yokuşu / 2003
Zeybek Ateşi / 2002
Karanlıkta Koşanlar / 2001
Üzgünüm Leyla / 2000
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!