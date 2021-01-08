Ramo, ölüm kalım savaşında!

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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 27. bölümünde Ramo, Yavuz’u öldürerek kendi ölüm fermanını da imzalamıştır. Hem Cihangir’in adamları, hem de Mazhar, Ramo’nun peşindedir artık.

Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo’yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo’dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 27. Bölüm Tanıtımları;

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