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BKM imzalı, Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ramo’nun, ekrana gelen altıncı bölümünde heyecan giderek artarken, gerçekler de gün yüzüne çıktı.

Sibel’in Ramo’nun başından geçenleri öğrendiği, Yavuz’un ise Ramo’nun Cihangir Ağa’nın peşinde olduğunu anladığı bölümde amcasını kaybeden Ramo büyük bir yıkım yaşadı. Dizinin final sahnesinde Süleyman’dan Ramo’nun hikayesini, hedefini ve kim olduğunu öğrenen Yavuz, Ramo’yu yanına çağırdı.

RAMO 6. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK ÇİN TIKLAYIN

Yavuz, Ramo’nun babasının ölüm emrini veren Cihangir Ağa’nın peşinde olduğunu anladı. Yavuz gerçekleri ortaya çıkarırken, köşeye sıkışan Ramo ne yapacaktı?

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #RAMO’YU KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan altıncı bölümüyle ABC1 20+'da 5.94 izlenme oranı (rating),12.72 izlenme payı (share),AB’de 4.77 izlenme oranı (rating),11.70 izlenme payı (share),Total’de 6.53 izlenme oranı (rating),14.97 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

TAŞKAPI’YA BÜYÜK BASKIN!

Sibel tarafından bıçaklanan Ramo kendinden geçerken, Sibel büyük bir pişmanlık yaşadı. Sibel’in yaptığının anlaşılmaması için Ramo, Sibel’in kaçmasını istedi. Bu sırada gizli tünelin kapısını kırıp içeri giren Ceyhan Ramo’yu ararken; karşısına çıkan İsmail’i öldürdü.

Tam Ramo’yu da vuracakken, Boz Ceyhan’ı vurdu ve Ceyhan yaralı halde mahalleden kaçtı. Mahalle savaş alanına dönerken, ailede büyük bir yıkım yaşandı. Ramo’nun ölmediğini öğrenen Halef ise mahalleye bir tetikçi gönderdi fakat adamı yakalandı. Yarasına rağmen ayağa kalkan Ramo, amcasının katilini bulmak için harekete geçti.

Ceyhan’ın yerini bilen Halef’i alan ve Ceyhan’ın saklandığı yere giden Ramo, Ceyhan’la karşı karşıya geldi fakat o sırada Sibel’in rehin alındığını öğrendi. Eli kolu bağlanan Ramo’nun imdadına Halef yetişti ve Sibel’i kurtardı. Ramo ve Boz ise Ceyhan’ı yakalayıp öldürdü.

RAMO, AMCASININ İNTİKAMINI ALDI!

Yarasına rağmen ayağa kalkan Ramo, amcasının katilini bulmak için harekete geçti. Ceyhan’ın yerini bilen Halef’i alan ve Ceyhan’ın saklandığı yere giden Ramo, Ceyhan’la karşı karşıya geldi fakat o sırada Sibel’in rehin alındığını öğrendi. Eli kolu bağlanan Ramo’nun imdadına Halef yetişti ve Sibel’i kurtardı. Ramo ve Boz ise Ceyhan’ı yakalayıp öldürdü.

RAMO, YAŞADIĞI BÜYÜK ACIYI SİBEL’E ANLATTI!

Sibel ile hesaplaşmaya karar veren Ramo, her şeyin nedenini ona anlattı. Ailece yaşadıkları acıyı, babasının başına gelenleri Sibel’le paylaşan Ramo’nun “Kim zalim kim katil göreceksin!” sözleri dikkat çekti. İsmail’in cenazesi duygusal anlara sahne olurken, Ramo anlaşmayı bozma kararı aldı.

Ramo ve Sibel’in duygusal hesaplaşması;

“Bugün yasımızı tutacağız, yarın hesabını soracağız!”

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!