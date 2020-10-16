Ramo'nun ailesi tehlikede!

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Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 16. bölümünde Ramo’nun planı işlemiştir ama paralarını aldığı Kürşat’ın olayın peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Cihangir’in işaretiyle Ramo ve ailesinin peşine düşen Kürşat, Ramo için büyük bir tehdittir artık.

Geri sayım başlamış, Ramo’nun ailesini kurtarması için fitil ateşlenmiştir. Sibel ve Ramo’yu bir arada gören Nehir’in şüpheleri devam ediyordur. Sibel, Nehir’i Ramo’yla aralarında bir şey olmadığına dair ikna etmeye çalışırken Ramo için söylediği şey Nehir’i dehşete düşürür.

Ramo ve ailesini yok etmek için İstanbul’un altını üstüne getiren Kürşat ise hiç beklemediği bir anda Ramo’yu karşısında bulur. Ramo’nun bu cesur eylemi Cihangir’i bile şaşırtacak türdendir.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 16. Bölüm Tanıtımları: