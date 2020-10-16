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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Ramo'nun başarılı oyuncusu Murat Yıldırım, önceki akşam eşi Iman Elbani ile birlikte Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yıldırım, "Yeni sezondan çok umutluyum. Ben bile ne zaman, ne olacağını tahmin edemiyorum. Reytingler çok güzel. Bu da bizi çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.