Bir takipçisi, ünlü oyuncu hakkında esprili bir paylaşımda bulundu. Takipçisi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Annem zannediyormuş ki; Instagram'da takip ettiği herkes onu da takip ediyor. Diyor ki; 'Murat Yıldırım benim takipçim...'