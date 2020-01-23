Heyecan dolu sahneleriyle göz dolduran dizinin usta oyuncularının bölüm boyunca söylediği sözler şimdiden akıllara kazınırken, sosyal medyada da büyük beğeni topluyor.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

''Bizi birbirimize bağlayan şey kan değil; sevgidir, güvendir, inançtır... Adalettir adalet, vicdandır, haksızlığa karşı boyun eğmemektir!'' - Ramo

''Önce abiler ölür!'' - Hasan

''Aşık bir kadından korkarım, her şeyi yapar... Ama bir kadın hem aşık hem de nefret doluysa işte o zaman iki kere vay haline...'' - Fidan

''Burası Adana benim babam, burada her yol Ramo'ya çıkar!'' - Boz

''Ateşle oynayan yanmayı da bilecek!'' - Yavuz

''Kalkın Ramo geliyor!'' - Taşkapılılar

''Yanında sevdiğin, güvendiğin bir kadın varsa hiç korkma, karanlıkta bile bulursun yolunu...'' - Fidan

''İnsan birbirini gerçekten seviyorsa ona pamuk ipliğiyle bağlanmalı bence ve kalan ömrünü o incecik bağın kopmaması için adamalı...'' - Ramo