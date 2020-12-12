Ramo yeni bölümleri ile her hafta Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Ramo 24. son bölümde; Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 24. son bölüm tek parça izleme linki...

RAMO 24. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

RAMO 24. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.

Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.