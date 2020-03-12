Ramo'da bu hafta yeni heyecan dorukta olacak. Yeni bölüm öncesi tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Ramo'da bu hafta yaşanacaklar...

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo’yu kurtaran Yavuz, Cihangir Bey’e tüm gerçekleri anlatmadığını söyleyip; Ramo ile birlikte hareket etmeye karar verdi. Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönerken, Cavidan ve Doğan vuruldu; Taklacı ise hayatını kaybetti. Hasan ve Şahin bir süre dirense de ikili Alpay’ın adamları tarafından rehin alındı. Eş zamanlı olarak Durdu Baba’nın da mekanına saldırı oldu fakat mekan düşmek üzereyken Boz; Fatoş, Arap ve Durdu Baba’yı kurtardı.

Süleyman’ı saldırıların arasından kaçırmayı başaran Halef ise, Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek istedi. Süleyman’ın konvoyuna saldıran, Sibel ve Neco’yu da alan Alpay kaçırdığı tüm rehineleri bir depoya kapattı ve elindeki kozu kullanarak komisyonla pazarlık yapmak için buluştu. Alpay elindekilere karşı komisyonun başına geçmeyi teklif etti ve düşünmeleri için süre verdi. Ramo, rehinelerin yerini öğrenmek için Alpay’ı gizlice takip etti. Bu sırada depoda yaşanan arbedede Hasan vuruldu.

Sibel elinden geleni yapsa da Hasan için zaman daralıyordu. Ramo’dan öğrendiği bir numara ile kelepçelerden kurtulan Sibel, Ramo’ya konumunu bildirdi. Harekete geçen Ramo, Yavuz’la birlikte ortak bir baskın düzenlemeye karar verdi. Pazarlığı kabul etmediklerini anlayan Alpay rehineleri sırayla öldürmeye başladı. O sırada gelen Ramo ve Yavuz ise rehineleri kurtardı. Ancak Alpay son anda kaçarken Sibel’i de aldı. Sibel’i Alpay’ın götürdüğünü fark eden Ramo arabayla onu takibe aldı ve önlerini kesti. Kaçmayı kafasına koyan Alpay, Ramo’yu etkisiz hale getirmek için Sibel’in koluna bir zehir enjekte etti. Sibel, Ramo’nun kucağına yığılırken Ramo, sevdiği kadını kurtarabilecek miydi?

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım ile beraber Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 10. Bölüm Tanıtımı: