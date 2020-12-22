Ramen Tarifi, Nasıl Yapılır?

Uzakdoğu’ya ait erişteli bir çorba. Yapımı çok kolay ve lezzetli bir tarifi. Asya mutfağının en sevilen yemeklerinin başında geliyor ramen. Soya sosu ve zencefille farklı ve leziz makarnalı çorba ramen’in besin değerleri et ve yumurtayla da ikiye katlanıyor. Zevkinize göre farklılaştırabileceğiniz bir lezzet yakalayabilirsiniz.
Ramen İçin Gereken Malzemeler:
5 adet taze soğan
5 diş sarımsak
1 yemek kaşığı susam yağı
1 tatlı kaşığı rende zencefil
3 bardak tavuk suyu
2 su bardak et suyu
3-4 damla balık sos
3 yemek kaşığı soya sos
2 adet yumurta
Noodle
Tuz
Karabiber
Ramen Yapılışı:
Öncelikle orta boy derin bir tencerede içinde sarımsak, zencefil, taze soğan ve tuz olan 2 su bardağı suyla birlikte tavukları 30 dakika kadar haşlayın.
Haşlanan tavukları tencereden alıp didikleyin.
Tavukların haşladığınız suyunu süzün.
Başka bir tencereye alın.
İçine susam yapı ve soya sosunu katın.
10-15 dakika bu şekilde pişirin.
Ayrı bir tencerede 2 su bardağı suyu kaynatın.
İçine ramenleri ve kabartma tozunu atın.
Ramenler yumuşayınca ocaktan alın.
Ramenleri süzgeçten geçirin.
Servis kasesine alın.
Soya soslu sudan makarnaların üzerine gezdirin.
Üzerine de haşlanmış ve didiklenmiş tavukları, taze soğan ve yumurtayı ilave edin.
Soya sosu filiziyle de süsleyip, servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Bu tarifte, et suyu ve tavuk suyunu birlikte kullanırsanız, yemeğin tadı daha lezzetli olacaktır.
Asıl özel ramen makarnası ile yapılıyor. Eğer bulamazsanız marketlerden alabileceğiniz noodle ya da spagetti makarnayla da yapabilirsiniz.
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