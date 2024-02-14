Sylvester Stallone, 'Rambo' bayrağını Ryan Gosling'e devretmek istiyor

"BİRBİRİMİZİN ZITTIYIZ. O YAKIŞIKLI"

Ryan Gosling ile bir akşam yemeğinde tanıştığını söyleyen Sylvester Stallone, bu konuyla ilgili olarak; "Nedenini söyleyeyim. Onunla bir yemekte tanıştım ve açıkçası birbirimizin zıttıyız, o yakışıklı, ben değilim, işler böyle yürüyor" dedi. Ryan Gosling'in kendisine; "Rambo'ya hep hayran olmuşumdur. Okula 'Rambo' gibi giyinerek giderdim ve insanlar beni kovalardı ama ben yine de durmazdım" dediğini anlatan Stallone, sözlerine şöyle devam etti; "Rambo' ile çok fazla bağı olduğunu söyleyip durdu. Ben de 'Bu ilginç, eğer bayrağı devredersem ona devredeceğim. Çünkü o karakteri çok seviyor' diye düşündüm. Kimse 'Rambo'yu oynamak için fazla yakışıklı' der mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.