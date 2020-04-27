Ramazanda kilo vermek mümkün mü

Ramazan ayında kilo vermek mümkün olur mu sorusunun cevabı aslında çok basit. Ramazan ayını da yılın diğer on bir ayındaki zamanlar gibi düşünebilirsiniz, normalde almanız gerekenden daha az kalori alırsanız elbette kilo kaybedebilir, ancak eğer daha fazla alırsanız da kilo alma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken tek farklılık öğün düzenleri ve öğün sayısıdır. Ramazan ayı dışındaki günlerde, gün içine yaydığınız öğünlerle aldığınız besinleri, ramazanda sahur, iftar ve ara öğün şeklinde planlayacağınız öğünlerde almanız gerekmektedir.

Eğer Ramazan ayını fırsattan istifade detoks zamanı olarak aynı zamanda kilo vermek içinde bir fırsat olarak değerlendirmek istiyorsanız dikkat etmenizde fayda var. Almanız gerekenden çok düşük enerji ve besin ögesiyle beslenirseniz uzun vadede metabolizmanız yavaşlayabilir ve ilk zamanlar kilo kaybediyor gibi görünseniz de sonrasında verdiğiniz kiloları fazlasıyla geri alabilirsiniz.

Gelin hep birlikte ramazan ayı içerisinde kilo vermek ya da kilomuzu korumak için neler yapmamız gerektiğine bir göz atalım.

Ramazan'da Kilo Vermek için;

Ramazan ayı boyunca gün içinde almanız gereken bütün besinleri iftar, sahur ve özellikle bir ara öğün şeklinde planlayabilirsiniz.

Gün içinde zaten acıkmıyorum, sahura kalkmama gerek yok düşüncesi, metabolizmanızın yavaşlamasına ve sonrasında kilo almanıza sebep olabilir. Bu sebeple o an aç hissetmeniz bile sahur öğününü atlamayın.

Bütün gün aç kaldınız, sizi çok iyi anlıyorum ama iftarı bir şölene dönüştürürseniz ramazanda kilo kaybetme planınız sekteye uğrar. İftarda midenizi çok doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmak hem midenizin yorulmasına hem de vücudun ağırlaşmasına sebep olacağından dolayı bunun yerine, önce ılık bir çorba için ve biraz bekleyin sonra ana yemeği tüketin.

Ekmek, çorba, bulgur, makarna, patates, börek gibi karbonhidrat açısından yüksek değer içeren besinleri iftar ve sahur öğününde yayarak ve dengeleyerek tüketmeye çalışın. 1 avuç büyüklüğünde pide 1 dilim ekmeğe eşittir. İftarda pide tüketseniz bile daha uzun süre tokluk ve sağlıklı besin tüketimi için sahurda tam tahıllı ekmekleri tercih edin.

Gün içinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlar yaşamamak için iftar ve sahur arasında sıvı ihtiyacınızı karşılayın ve bol su için.

Tatlı tercihlerinizi ağır şerbetli hamur tatlıları yerine, meyveli tatlılar, dondurma ya da sütlü tatlı olarak yapın ve haftada en fazla 2 kere ile sınırlayın. Özellikle tatlıyı iftardan hemen sonra yemek yerine iftardan 1-2 saat sonra yemeye özen gösterin.

İftar sofralarımız genellikle yüksek yağ içerir bu sebeple peynir, zeytin, şarküteri ürünleri hurma gibi seçimlerdeki porsiyona çok dikkat edin.

Gün boyunca, ev temizliği gibi susuzluğunuzu arttırmayacak çok hafif 15 ila 45 dakikalık aktiviteler yaptığınızdan emin olun ayrıca iftardan sonra imkânınız varsa hafif yürüyüş yapmaya çalışın bu durum sindirimi desteklerken kilo vermeye de yardımcı olur.

Beslenmenizden şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekleri çıkarın. Çünkü Ramazanın ilk günlerinde, yeme düzeni değiştiğinden dolayı gereğinden fazla iştah problemiyle karşılaşabilirsiniz. Bu vesile ile günde en az 1-3 litre su içmeye alışın. Uyku düzeninizi oturtmaya çalışın. Özellikle tuzu mümkün olduğunca azaltın.

Çay tercihinizi metabolizmanızı hızlandıracak ve yağ yakmanıza yardımcı olacak yeşil çaydan yana kullanın ve günde 1-2 fincan içmeye özen gösterin. Siyah çayın su içme isteğini baskılama özelliğinin var olmasından dolayı en fazla 2 bardak şekersiz ve açık olarak içmeye gayret edin.

Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın, çünkü bu sayede hem daha az yağ almış hem de daha az ekmek tüketmiş olursunuz. Özellikle iftarda hem sindirim sorunu yaşamamak hem de doygunluk hissine ulaşmak için hızlı yemeğinizi oldukça yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyice çiğneyin.

İyi bir sindirim sistemi ve kabızlık, şişkinlik, ödem gibi sorunlar yaşamamak için ara öğünlerde yoğurt, kefir, elma sirkesi gibi probiyotiklerden faydalanın ya da probiyotikleri takviye olarak dışarıdan alın.