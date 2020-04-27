Ramazanda kabızlık nasıl geçer

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramazan ayında kabızlık ya da mide problemlerini yaşamamak ve sağlıklı bir şekilde geçirilebilmek için uzmanların önerilerini aşağıda liste halinde sıraladık.
Ramazanda kabızlık sorunu yaşamamak için ne yapmalı?
Ramazan ayı boyunca iftarı bir bardak ılık su ve hurma ya da zeytin açılmalı ve ardından çorba ile devam edilmelidir. Oruç açıldıktan ve çorba tüketiminden sonra yaklaşık 20 dakika ara verildikten sonra ana yemeğe geçilmelidir. Ramazan ayı süresince özellikle sebze ağırlıklı ana yemeklerin tercih edilmesi, sonraki günlerde yaşanması muhtemel mide ve sindirim sorunlarını minimuma indirecektir. Yemek yenirken besinler, küçük lokmalar halinde ve yavaş yavaş tüketilmelidir. Ana yemeği tükettikten en az 1-2 saat sonra meyve, güllaç ve komposto gibi tatlılar ya da sütlü tatlılar sadece 1 porsiyon olarak tüketilmelidir.
Ramazan ayında sıvı alımı azalacağı için iftar sonrasında su, soda, yeşil-siyah çay ve diğer bitki çayları içilerek sıvı alımını desteklemek gerekmektedir. Sahurda ise; yoğurt, süt, peynir ve yumurta gibi protein açısından zengin yiyecekler ile tam buğday ya da çavdar ekmeği tüketilmesi ertesi gün tokluk oranını ve süresini daha da uzatacaktır. Ayrıca Ramazan sürecinde tüketimi yaygın olan ancak yenildikten sonra açlık hissini tetikleyen karbonhidratlı yiyeceklerden de uzak durulmakta fayda vardır. Karbonhidrat içerikli besinler, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine ve düşmesine sebep olur. Oruç tutanların büyük bir çoğunluğu Ramazan'da kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreçte yetersiz sıvı alımı, beslenme saatlerinin değişmesi ve fazla oluşan hareketsizlik, metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur.
Bu ayda kabızlığın önüne geçebilmek için iftar ve sahurda meyve, sebze, kuru meyve ve baklagiller, bulgur ayrıca kuru yemiş gibi lifli gıdalar tüketilmelidir. Özellikle gün içinde hareket edilemiyorsa dahi iftardan sonra 45 dakika yürüyüş ya da hafif egzersizler yapmak ve öğünler arasında bol sıvı alınması ayrıca kabızlık sorunu yaşayanların özellikle yemeklerden sonra 3- 4 adet kuru kayısı ve kuru erik ya da bunların kompostosunu tüketmek kabızlığı önleyecektir.
Ramazan'ın sıcak yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle vücuttaki sıvı kaybını azaltmak amacı ile bol bol sıvı tüketilmelidir. Ayrıca yetersiz sıvı alımına bağlı olarak tansiyon düşüklüğü ve halsizlik de söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple ramazan ayı içerisinde günlük en az 3 litre sıvı alınması çok önemlidir.
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