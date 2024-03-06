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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde Ramazan ayında davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vurdu

        Ramazan ayında davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vurdu

        Kocaeli'nde Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mahalle sakinlerini sahura uyandırmak için davul çalmak isteyen bir kişi muhtardan izin alamayınca, muhtarı sağ bacağından vurup kaçtı ancak zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:15
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        Ramazanda davul çalmasına izin vermeyen muhtarı vurdu
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ramazan ayında davul çalmasına izin vermeyen muhtarı tabanca ile yaralayan şüpheli Samet Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Olay 4 Mayıs gecesi Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde meydana geldi. Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, ramazan ayında davul çalmak isteyen Samet Ş.’ye başka mahallede ikamet ettiği gerekçesiyle izin vermedi.

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        Fotoğraf: İHA

        MUHTARI BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

        Muhtarın, talebini reddetmesi üzerine Samet Ş. yanındaki tabancayla muhtarı sağ bacağından vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        Yakınlarının Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü Metin Kaplan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli Samet Ş.'nin Derince ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

        Fotoğraf: İHA

        Adrese bugün operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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