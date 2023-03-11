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RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2023 | Ankara'da Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL oldu?

Ramazan pidesi fiyatları: 2023 Ankara'da Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL?

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Ankara'da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesinin fiyatı güncellendi. İşte, 2023 Ankara'da pide fiyatları hakkında merak edilenler...

Giriş: 11.03.2023 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / DHA

  • Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından azad olan Ramazan ayı bu yıl 23 Mart'ta başlayacak. Mübarek Ramazan ayı için geri sayım başlarken gözler Ramazan pidesi fiyatına çevrildi. Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belirlendi. İşte, 2023 pide fiyatları hakkında merak edilenler... 

  • ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Ramazan’a günler kala Ramazan pidesinin Ankara'daki fiyatı da belirlendi. Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

  • "PİDE FİYATLARI KENDİ MALİYETLERİNİ KARŞILIYOR"

    Ankara’da fırın sahibi olan Muhittin Koca, Ramazan'da pide satışlarının oranının Ramazan ayı içerisinde değişkenlik gösterdiğini söyledi. Pide fiyatlarının kendi maliyetlerini karşıladığını söyleyen Koca, "Fiyatlarımız bu sene belirlendi. 300 gram pidemiz şu anda on lira. 500 gram pidemiz de 20 TL olarak yumurtalı ve susamlı ek ilave fiyatlarını belli ettik. Geçen sene normalde 5 liraydı ama bu seneki tabii maliyetler un fiyatları, işçi fiyatları, doğal gaz, enerji. Bütün bu bunları üstüne koyarsanız, bu seneki fiyatlar normal diye düşünüyorum. Maliyetimiz bizi kurtarıyor yani. Ben de şahsımın adına 7,5 TL olmasını öneririm. Bana göre öyle, daha uygun geliyor yani. Vatandaş için de daha iyi olur. Vatandaşın alım gücü tabii ki çok değil. Şartlar malum. Herkes için de şartlar ağır" diye konuştu.

  • "FİYAT ARTIŞLARI DAHİLİNDE BIU FİYATA NORMAL"

    Fırına ekmek almaya gelen vatandaş, pide fiyatlarının normal olduğunu ifade ederek, "Yani şu ortamda normal bir fiyat aralığında gözüküyor, ekonomiye göre. Yumurtalısı yirmi lira. Ülkemizdeki hayat şartları, getirdiği şeyler ve fiyat artışları dahilinde bu fiyata normal. Burası da zaten belirli bir bölgede isim yapmış bir imalathane, ekmek bazında. Fiyatlar normal biz beğeniyoruz yani. Fiyatlar da anormal değil yani, ortalama fiyatlar, gayet memnunuz. Ürünün kalitesi kullandığı ürün de çok önemli. Yani un da çok önemli. Bu kaliteyi de birleştirince bu fiyat gayet normal" şeklinde konuştu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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