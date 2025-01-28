Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan, İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan bir aydır. Bu ay boyunca, sabah namazından önce sahur yaparak oruca niyet edilir ve akşam ezanıyla iftar açılır. Peki, 2025 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, 2025 Ramazan takvimi...
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Ramazan, İslam dünyasında müslümanlar için önemli bir ay olup, oruç tutma, ibadet ve manevi arınma zamanı olarak kabul edilir. Bu ay, Hicri takvime göre dokuzuncu aydır ve Kuran-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirilmeye başlandığı aydır. Ramazan boyunca müslümanlar, sabah ezanından akşam ezanına kadar yeme içme, kötü söz ve davranışlardan kaçınarak oruç tutarlar. Peki, 2025 yılı Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, ayrıntılar...
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2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
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2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart 2025: Arife
30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. gün
31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. gün
1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. gün
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2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN
Üç Aylar olarak bilinenen Receb, Şaban ve Ramazan ayları; Ocak ile başlayacak ve Mart ayı itibarıyla tamamlanacak.
2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlıyor ve 26 Ocak'ta bitiyor. 26 Ocak aynı zamanda Mirac Kandili olarak idrak edilecek.
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2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Şaban ayı 31 Ocak'ta başlıyor ve 13 Şubat'ta bitiyor. 13 Şubat Perşembe günü ayrıca Berat Kandili olarak idrak edilecek.
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2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.