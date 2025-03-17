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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın on yedinci gününe özel çorbasından tatlısına iftar menüsü!

        İftar menüsü: Ramazan'ın on yedinci gününde ne pişirsem diyenler için çorbasından tatlısına iftar menüsü

        Ramazan 17. gününde ne yemek yapacaklarına karar veremeyenler için bir iftar menüsü hazırladık. İşte, sizin için Ramazan'ın on yedinci gününde misafirlerinize hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 17.03.2025 - 08:30
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        Ramazan'ın 17. günü için iftar menüsü
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        Ramazan ayını özel davet ettiği misafirlerine ne yapacağını düşünenler için çorbasından tatlısına bir iftar menüsünü sizler için derledik.

        MERCİMEK ÇORBASI

        MALZEMELER:

        1 su bardağı kırmızı mercime

        1 adet soğan

        1 adet havuç

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 çay bardağı zeytinyağı

        6 su bardağı su (veya tavuk suyu)

        Tuz, karabiber, pul biber

        1 tatlı kaşığı kimyon

        YAPILIŞI:

        1. Öncelikle soğanı ve havucu küçük küçük doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.

        2. Havuçları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

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        3. Ardından domates salçasını ekleyip karıştırın ve 1-2 dakika daha kavurun.

        4. Kırmızı mercimeği ekleyin ve üzerine suyu ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın.

        5.Kaynadıktan sonra tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyin. Kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

        6. Son olarak çorbayı el blendırıyla pürüzsüz hale getirin. Sıcak olarak servis edin.

        FIRINDA PATATESLİ TAVUK BUTLARI

        MALZEMELER:

        4 tavuk butu

        4 adet patates

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı kekik

        1 tatlı kaşığı pul biber

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay bardağı yoğurt

        1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

        YAPILIŞI:

        1. Öncelikle tavuk butlarını yıkayıp derin bir kaseye alın. Yoğurdu, zeytinyağını, tuzu, pul biberi, kekik ve rendelediğiniz sarımsağı ekleyin. Karıştırarak tavukların her tarafını iyice harmanlayın. 1-2 saat marine olmasını bekleyin (isteğe bağlı).

        2. Patatesleri soyun ve ince dilimler halinde kesin.

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        3. Fırın tepsisini yağlayın, patatesleri tepsiye yerleştirin ve üzerine zeytinyağı gezdirin. Patateslerin üzerine biraz tuz serpin.

        4. Marine edilmiş tavuk butlarını patateslerin üzerine yerleştirin.

        5. Son olarak önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Tavuklar kızarıp, patatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

        SİGARA BÖREĞİ

        MALZEMELER:

        3 adet yufka

        200 gram beyaz peynir

        1/4 demet maydanoz

        1 yumurta (kızartmak için)

        Sıvı yağ (kızartmak için)

        YAPILIŞI:

        1. İlk olarak yufkaları 4'e bölün. Her bir parçanın üzerine biraz beyaz peynir ve ince doğranmış maydanoz ekleyin.

        2. Yufkayı rulo şeklinde sarın ve iki ucunu kapatın. Sigara böreği şeklini verecek şekilde sarın.

        3. Börekleri bir tabağa dizip, üzerine çırpılmış yumurta sürün. Afiyet olsun!

        Görsel Kaynak:

        4. Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın. Yağ kızınca börekleri tek tek kızartın.

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        5.Kızaran börekleri kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.

        GÜLLAÇ

        MALZEMELER:

        5 yaprak güllaç

        1 litre süt

        1 su bardağı toz şeker

        1 paket vanilin

        1/2 su bardağı gül suyu (isteğe bağlı)

        Dövülmüş fındık veya ceviz

        YAPILIŞI:

        1. İlk olarak sütü bir tencereye alıp kaynatın. Şeker ve vanilini ekleyin, karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

        2. Eğer gül suyu kullanıyorsanız, bu aşamada ekleyin.

        3. Güllaç yapraklarını bir tepsiye serin ve üzerine sütlü karışımdan dökün. Güllaçlar sütü çekecek şekilde 5 dakika bekletin.

        4. İlk katmanı tamamladıktan sonra, tekrar süt dökün ve bu şekilde kat kat güllaçları yerleştirin.

        5. En son katı tamamladıktan sonra güllacı soğumaya bırakın. Üzerine dövülmüş fındık veya ceviz serpin.

        6. Buzdolabında bir süre soğutun ve soğuk servis edin.

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        Görsel Kaynak: istockphoto

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