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Ramazan'ın 10. günü iftar menüsü: Bugün ne pişirsem, iftar için ne yemek yapılabilir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başladı, İslam kültürünün hakim olduğu ülkelerde Müslümanlar için oruç heyecanı da başlamış oldu. Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar her gece iftar sofrasının başında bir araya geliyor. İşte Ramazan'ın 10. günü için örnek iftar menüsü...

11.04.2022 - 15:37 | Güncelleme: YEMEK YAPMA

  • Ramazan ayında gün boyunca oruç tutan Müslümanların her akşam iftar sofrası etrafında toplanıyor ve orucunu hep birlikte oturulan iftar sofralarında açıyor. İslam kültüründe iftarda misafir ağırlamanın oldukça yaygın olduğu biliniyor.  İşte Ramazan'ın 10. gününde iftarda misafir ağırlayacak olanlar tarafından gündeme getirilen İftarda ne pişirsem sorusunun cevabı ve örnek iftar menüsü... 

  • KREMALİ MANTAR ÇORBASI TARİFİ

    Kremalı Mantar Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

    2 yemek kaşığı tereyağı

    400 gram mantar ince doğranmış

    2 yemek kaşığı un

    2 diş sarımsak

    4 su bardağı tavuk suyu

    1-1,5 su bardağı su

    Tuz karabiber

    Krema

    Üzeri için

    İnce kıyılmış dereotu

    Kremalı Mantar Çorbasının Yapılışı

    Ocağın üstüne aldığımız tencerenin içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve mantarları alarak soteleyelim

    Mantarların öz suyu tencereye salacak.

    Sote derken sarımsağı da ilave edelim.

    Ardından 2 yemek kaşığı un ilave edelim.

    Üstüne 4 bardak kadar tavuk suyunu ilave edelim.

    Yaklaşık 1-1,5 buçuk su bardağı suyunu da ilave edelim.

    Tuzu ve Karabiberi de ilave ettikten sonra karıştıralım.

    Daha sonra kapağını kapattıktan sonra orta ateşte kendi haline bırakacağız Hafif kaynamaya başladıktan sonra kremasını ilave edelim En son ince ince doğradığımız dereotunu da koyduktan sonra servise hazır hale getirelim.

    Püf Noktası:

    Mantarların öz suyunu çekmesini sağlamalıyız. Bu çorbamıza lezzet katacaktır.

    Çorbamızı tavuk suyu yerine et suyu ile de pişirebilirsiniz.

    Dereotunu piştikten sonra katın. Daha diri olacaktır.

    Çorbayı sıcak sıcak ikram edin.

    Krema olarak hazır krema kullanabilirsiniz.

  • KAĞIT KEBABI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

    200 gram kuzu

    1 adet soğan

    1 adet havuç

    1 adet kabak

    35 gram taze kaşar

    1 yemek kaşığı soya sosu

    2 diş sarımsak

    1 yemek kaşığı taco baharatı

    KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

    Etleri ve sebzeleri jülyen doğradıktan sonra bir tavada sarımsakla beraber sote edin. Yemeğin daha sonra fırına gireceğini unutmayın..! Fazla pişirmeden soteleyin. Soteleme işleminden sonra taco baharatını ve soya sosunu ilave edin. Yağlı kağıdı büyük bir servis tabağı yardımıyla yuvarlak bir şekilde kesin. Malzemeyi yağlı kağıda koyun, üzerine taze kaşarı serpip, kağıdı yarım ay şeklinde kapatın. Kenarların açılmayacağından emin olun. 180 dereceye ayarlı fırında 25 dakika süreyle pişirin.

  • KEREVİZ SALATASI

    Kerevizleri soyup limonlu suyun içerisinde bekletiyoruz.

    Ayrı bir yerde kereviz hariç bütün malzemeleri birleştiriyoruz.

    Kerevizleri rendeleyip bu karışımın içerisine ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz.

    Buzdolabında biraz beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

  • KEŞKÜL TARİFİ 

    Keşkül malzemeler

    6 su bardağı süt

    1 adet yumurta sarısı

    1.5 su bardağı toz şeker

    2 yemek kaşığı buğday nişastası

    6 yemek kaşığı toz badem

    1 paket hindistan cevizi

    Servis için;

    Çiğ badem

    Antep fıstığı

    Keşkül nasıl yapılır?

    Süt, yumurta sarısı, toz şeker, buğday nişastası ve toz bademi derin bir tencereye aktarın. Malzemeleri ilk başta güzelce karıştırın. Ardından orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pişirin. Kaynamakta olan keşküle hindistan cevizini ekleyin. Kıvam alan keşkülü kaselere aktarın. Üzerlerini çiğ badem ve Antep fıstığı ile süsledikten sonra keşkülleri soğumaya bırakın. Afiyet olsun.

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