Ramazan ayında gün boyunca oruç tutan Müslümanların her akşam iftar sofrası etrafında toplanıyor ve orucunu hep birlikte oturulan iftar sofralarında açıyor. İslam kültüründe iftarda misafir ağırlamanın oldukça yaygın olduğu biliniyor. İşte Ramazan'ın 10. gününde iftarda misafir ağırlayacak olanlar tarafından gündeme getirilen İftarda ne pişirsem sorusunun cevabı ve örnek iftar menüsü...