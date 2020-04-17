Ramazan imsakiyesi, her il için değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. 2020 Ramazan ayında ilk oruçlar önümüzdeki hafta tutulmaya başlanacak. İşte 2020 Diyanet il il imsakiye saatleri...

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020!

Her ilde güneşin doğuş ve batış saatlerine göre değişiklik gösteren Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Sinop'ta, en kısa oruç ise Hatay'da tutulacak. Ramazanın ilk gününün ilk iftar Hakkari'de, son iftarı ise Edirne'de açılacak. Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak. Diyanet'in Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ