2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayı, İslam inancına göre Hicri takvimde Ramazan Hilali'nin görülmesiyle başlıyor, Şevval Ayı Hilali'nin görülmesiyle sona eriyor. Hilalin görülmesinde izlenen yöntemler ise İslam ülkeleri arasında farklılık gösteriyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Hilali uydu görüntüsüyle tespit ediliyor. Bazı İslam ülkelerinde ise Ramazan Hilali çıplak gözle tespit ediliyor. Yöntem farkı nedeniyle Ramazan Ayı başlangıç tarihi ülkelere göre değişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı yani Hicri 1444. yılda Ramazan başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi tespit edildi.