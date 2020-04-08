Ramazan'da camiler açık olacak mı? Teravih namazı kılınacak mı? soruları müslüman vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş merak edilen soruların cevabını açıkladı. İşte yanıtı...

RAMAZAN'DA CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.