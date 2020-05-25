Anadolu Ajansı Muhabiri Şükrü Gündüz'ün sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır'ın sevilen simalarından olan 'Ramazan Hoca' Ramazan Böçkün akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümün'de tedavi altına alındı. Peki Ramazan Böçkün (Hoca) kimdir? İşte haberin detayları...

RAMAZAN BÖÇKÜN KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte "Deli" şimdilerde ise "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Böçkün'ün konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Dini konularda sohbet eden ve kendisine sorulan soruları Kur'an-ı Kerim'den ayetler vererek cevaplıyor.

Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Böçkün, kendini İslamiyet'e adamış. Küçük yaşlardan beri İslam'ı araştırıp dini kitaplar okuyan Böçkün, bir süre sonra çevresinden "Deli" damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Böçkün, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başladı. "Deli" lakabı bir süre sonra yerini "Ramazan Hoca'ya bırakırken, Böçkün'ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırmıştı. Son 5 yıldır Ulu Cami'de yerli ve yabancı turistlere İslam'ı anlatan Böçkün, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçiriyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı #RamazanHocaYalnızDeğildir etiketine Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek şehrin simgelerinden biri olan aynı zamanda bir davetçi olan 'Ramazan Hoca'nın hastaneden taburcu edilmesini istedi.