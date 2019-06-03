Bayramda hava nasıl olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Bayram tatili için hazırlık yapanlar hava durumunu sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olduğunu bildirdi. İşte il il 5 günlük hava durumu tahmini

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37