Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman sorusu merak konusu oldu. Resmi tatiller 2020 takvimi içerisinde yer alan resmi tatilleri sizler için sıraladık. Ayrıca dini günler takvimini de Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında yer alan bilgilere göre hazırladık. İşte resmi tatiller, bayram tarihleri ve diğerleri...