Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün? Ramazan bayramına kaç gün kaldı?

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı ile sevdiklerine kavuşacak olan ve Ramazan Bayramı için tatil planı yapanlar için Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı gibi sorular merak konusu haline geldi. Peki Diyanet Takvimine göre Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Ramazan bayramına kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün olarak kutlanıyor. Kamu kurumlarında arefe günü yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.