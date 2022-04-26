Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma, otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Bayram'da otoyol ve köprü bedava mı?

Bayram vesilesiyle yolda olacak olanların gözü otoyol ve köprü fiyatlarına çevrildi. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla açıklandı. Peki Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma, otoyol, köprüler ücretsiz mi olacak, otoyol ve köprüler bedava mı olacak? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz

30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan tüm otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

YAVUZ SULTAN SELİM, 1915 ÇANAKKALE ve OSMANGAZİ ücretsiz mi?

'Yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler ise ücretli olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 2 Mayıs saat 00.00’dan 4 Mayıs saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.