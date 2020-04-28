Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Soruları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamki kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. İşte, sokağa çıkma yasağı tarihleri ile ilgili detaylar...

ÜÇ GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs saat 00.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mayıs saat 00.00’da sona ereceğini duyurdu. Yasak 31 büyükşehirde uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının, Ramazan Bayramı’nın sonuna kadar rutin olarak uygulanacağını açıkladı.

Bu karara göre önümüzdeki dört hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 1-2-3 Mayıs, 9-10 Mayıs, 16-17 Mayıs ile 23-24 Mayıs‘a denk gelen Ramazan Bayramı arefesi ve birinci gününde evden dışarı çıkmak mümkün olmayacak.

BAYRAM SONRASI DA KISITLAMA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.