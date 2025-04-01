Bugün eczaneler açık mı? 1 Nisan 2025 eczanelerin mesai saati kaç?
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte birçok kurumun çalışma saatleri merak konusu oldu. Özellikle ilaç ve sağlık ihtiyaçları için önemli olan eczanelerin bayramda açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, hizmet vermeye devam edecek mi? İşte, 1 Nisan 2025 eczane çalışma saatleri…
- 1
İdrak edilen Ramazan Bayramı ile beraber bazı kuruluşların çalışma saatleri merak ediliyor. Bunlardan biri olan eczanelerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, 1 Nisan 2025 eczane mesai saatleri...
- 2
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
1 Nisan bugün bayram devam ettiği için sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Ramazan Bayramı tatili 1 Nisan günü sonlanıyor. 2 Nisan itibarıyla eczaneler normal çalışma sistemine geri dönecek.
- 3
RAMAZAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı nedeniyle hastanelerin yalnızca acil servis bölümleri açık olacak. Poliklinikler hizmet vermeyecek.
-