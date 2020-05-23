Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak edilecek. Her sene bayram namazı kılınarak bayram çoşkusu yaşanır. Bu sene bayram namazı camilerde değil evlerde nafile ve kuşluk namazı olarak kılınacak. Vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı saat kaçta sorusunu merak ediyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İl il bayram namaz vakitleri
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2020
İSTANBUL 06:13:00
ANKARA 06:00:00
İZMİR 06:26:00
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini bildirdi.
DİYANET İŞLERİ KURULUNDAN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI
Din İşleri Yüksek Kurulu Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla Bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı
İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.
Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.
Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.
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