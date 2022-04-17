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Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı, tatil uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

Bayrama sayılı günler kala tatil için plan yapan binlerce vatandaş Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağını ve bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Müslümanlar 2 Nisan 2022 tarihinde başlayan 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getiriyorlar. Bu yıl Mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte, detaylar…

17.04.2022 - 16:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bayram için geri sayım başlamışken Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı? sorusu gündeme geldi.  Mağfiret, bereket ve bağışlanma ayı olan Ramazan bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayını ibadetle geçiren Müslümanlar, İslam Alemince bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin ardından Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak. Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramının ne zaman ve kaç gün olacağını merak ediyor.

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.

  • 1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 

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  • RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2022?

    Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor. 

  • BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI, UZALTI MI?

    Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. 

    2022 RAMAZAN BAYRAMI İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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