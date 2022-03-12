11 ayın sultanı olan Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferine sayılı günler kaldı. Tüm İslam alemi tarafından heyecan ile beklenen Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte binlerce Müslüman, oruç ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile 2022 Ramazan başlangıcı tarihi netlik kazandı.