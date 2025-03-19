Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü hangi tarihe denk geliyor?
2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı ve bugün itibarıyla 19. günü tamamlandı. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı bayramın gelişiyle birlikte sona erecek. Bu kapsamda on bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Diyanet dini günler takvimi ile son orucun tutulacağı ve Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihler...
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Ramazan ayında son günlere girildi. 1 Mart tarihinde başlayan üç ayların sonu olan Ramazan, bayram ile birlikte son bulacak. Bu kapsamda son orucun tutulacağı gün kadar, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihte de merak konusu oldu. Peki, "Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında?" İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...
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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ramazan ayında 29 Mart 2025 Cumartesi günü son gün olacak. Aynı zamanda bugün Ramazan Bayramı'nın arefe günü yaşanacak.
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
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