Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü hangi tarihe denk geliyor?

        Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü hangi tarihe denk geliyor?

        2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart'ta başladı ve bugün itibarıyla 19. günü tamamlandı. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayı bayramın gelişiyle birlikte sona erecek. Bu kapsamda on bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Diyanet dini günler takvimi ile son orucun tutulacağı ve Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ramazan ayında son günlere girildi. 1 Mart tarihinde başlayan üç ayların sonu olan Ramazan, bayram ile birlikte son bulacak. Bu kapsamda son orucun tutulacağı gün kadar, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihte de merak konusu oldu. Peki, "Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ayın kaçında?" İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...

        • 2

          RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Ramazan ayında 29 Mart 2025 Cumartesi günü son gün olacak. Aynı zamanda bugün Ramazan Bayramı'nın arefe günü yaşanacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

          1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

          2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

          3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Habertürk Anasayfa