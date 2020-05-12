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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

OVMAÇ ÇORBASI MALZEMELER

1 litre tavuk suyu

1,5 litre su

1 kilo yoğurt

3 diş sarımsak

HAMURU İÇİN

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Bir çay kaşığı tuz

Aldığı kadar su

SÜSLEMEK İÇİN

Tereyağı

Pul biber

Nane

OVMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

2 su bardağı unu bir kaba alın. Tuz atın ve 1 yumurta kırın. Küçük hamur parçacıkları olana kadar parmak uçlarınızla ovalayın. Tencerede kaynayan 1 litre tavuk suyu ve 1.5 litre suyumuzun içine karıştırılarak bırakılır. Kaynayınca su ile inceltilen sarımsaklı yoğurdu ilave edin. Her aşamada karıştırmanın bırakılmaması önemli. 1 taşım kaynayınca çorbayı ocaktan alın ve yağda yakılan toz biber, pul biber ve kuru nane ile servise alın.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

İÇLİ KÖFTE İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı un

100 gram iki kez çekilmiş kıyma

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

¼ su bardağı su

İÇ HARCI İÇİN

200 gram orta yağlı kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

50 gram çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı

İÇLİ KÖFTE YAPILIŞI

İçli köftenin iç harcı için soğanları küp halinde doğrayın. Tavada tereyağını eritin. Soğan ve kıymayı tavada kavurun. Ardından domates ve biber salçasını, baharatları ve cevizi ekleyin. İç harcı pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alın. İçli köftenin dış kısmını hazırlamak için ince bulguru derin ve geniş bir kaba koyun. Kabın içine iki kez çekilen kıymayı, unu, irmiği, yumurtayı rendelenen soğanı ilave edin. Suyu az az ekleyerek yoğurarak özleştirin.

Hazırlanmış olan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar alarak parmaklarınızla kenar kısmını düzleştirerek orta kısmını çukurlaştırın. Hazırlamış olduğunuz ve tamamen soğuyan harcı köftenin içine doldurun. İsteğe bağlı olarak yuvarlak veya kenar kısımlarını kapattıktan sonra bastırarak sivri bir şekil elde edebilirsiniz. Her biri köfteyi aynı işlemde geçirerek bir tabağa dizin. (Birbirine yapışmayacak şekilde.) Hazırlanan içli köfteleri derin tavada kızgın yağ içerisinde maşa yardımıyla çevirerek kızartın. Altın rengi olan içli köfteleri servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı irmik

Yarım yemek kaşığı çam fıstığı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

Servis için; 2 tatlı kaşığı toz tarçın kullanabilirsiniz.

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Tencerede 3 yemek kaşığı tereyağını eritin, çam fıstığını içerisine atıp kavurmaya başlayın. Fıstıkların kavrulmasının ardından yukarıda belirtilen miktardaki irmiği tencereye aktarın ve sürekli karıştırıp ocağın atını kısıp 20 dakika kadar kavurun.

Tatlının şerbetini yapmak için; 1,5 su bardağı su,1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresinde karıştırıp kısık ateşte ocağın üstüne kaynamaya bırakın. İrmik iyicene kavrulduktan sonra şerbeti azar azar tencereye ekleyin.

Sıcak şerbetin etkisiyle fokurdayan irmik karışımını karıştırmaya devam edin. Helvanın altını kısıp 10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenmiş olan irmik helvasını kaselere alıp servis edin.