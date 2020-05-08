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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

EZOGELİN ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Kekik

ÜZERİ İÇİN

Tereyağı

Kuru nane

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alın. Ardından soğanı küçük küçük doğrayın ve tencerede kavurun. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesleri tencereye eklenerek malzemeleri kavurun.

Üzerine su ilave edin. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur, kekiği tencereye ilave edin. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da eklenip ocağı kapatın. Sunum kasesine alınan çorbanın üzerini tereyağında kızdırılmış nane gezdirin. Ezogelin çorbanız servise hazır. Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

KIYMALI BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yufka

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Yarım çay bardağı süt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN

1 adet orta boy kuru soğan

Yarım çay kaşığı tuz, karabiber

300 gram az yağlı dana kıyma

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı sıvıyağ

ÜZERİ İÇİN

3 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

1 çay kaşığı toz şeker

KIYMALI BÖREK NASIL YAPILIR?

Böreğin iç harcını hazırlayalım. Kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Yağı geniş tabanlı bir tavada ısıtın, soğan pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı katıp renk alana kadar karıştırıp kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip harcı ocaktan alalım.

Böreklerin lezzetli olması için yumurta, sıvıyağ, süt ve yoğurdu bir kap içerisinde karıştırın.

Tezgâh üzerine yaydığınız yufkaları dört eşit parçaya bölüp on iki adet üçgen parça elde edin. Hazırladığınız sütlü ve yumurtalı sıvı karışımını bir fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün. Yufkaların geniş tarafına kıymalı harcı koyun.

Yufkaların kenar kısımlarını içe doğru katlayıp sigara böreği sarar gibi rulo şeklinde sarın. Rulo börekleri kendi etrafında döndürdükten sonra gül şeklinde kıvırın. Porsiyonluk olarak hazırladığınız börekleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Böreklerin üzerine sürmek için; toz şeker, yumurtanın sarısını ve yağı küçük bir kapta şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürün. Hazırladığınız börekleri, önceden ısıtılmış 170 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 40 dakika pişirin.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KADAYIF TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

ŞERBETİ İÇİN

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

KADAYIF NASIL YAPILIR?

Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondoda çekelim. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat ceviz bir kat kadayıf konur. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...