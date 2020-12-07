Burcu Çetinkaya kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sosyal medyanın gündeminde ralli pilotu, sunucu ve gazeteci Burcu Çetinkaya var. Burcu Çetinkaya kimdir? Burcu Çetinkaya nereli? Burcu Çetinkaya boşandı mı, eşi kim?
BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?
Burcu Çetinkaya 19 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk ralli pilotu, televizyon sunucusu, yarışçı ve gazetecidir.
İstanbul’da doğan Burcu Çetinkaya’nın babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey bir yöneticidir. Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College'da önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi’nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, evli. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.
Caddebostan Spor Kulübü’nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard’çu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileri.
Bir Dönem 24 TV'de Otomobil Sevdası isimli otomobil programını sunmuştur. Ayrıca Show TV'de Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve sunduğu Yok Böyle Dans isimli yarışma programına katılmış fakat yarışmanın ilk haftasında elenmiştir. Daha sonra tv8'de yayımlanan Trophy Türk adlı yarışma programında yer almıştır. 2013 yılının Ramazan ayında a Haber televizyonunda ünlü tasavvufçu Mehmet Fatih Çıtlak'la beraber Sahur Vakti isimli programı sunmuştur. Ayrıca şu anda TRT Spor kanalında yapımcılığını Feridun Özdemir'in yaptığı Ralli Günlüğü isimli programı sunmaktadır. Kasım 2013'ün sonlarına doğru örtündüğünü açıklamıştır. Ayrı zamanda gazete yazarlığı da yapan Çetinkaya bir dönem Star gazetesinde yazmış olup şu anda Türkiye gazetesinde yaptığı röportajlarını yayımlamaktadır. Ayrıca yine aynı gazetede Otomobil Sevdası adlı köşesinde yazmaktdır.
BURCU ÇETİNKAYA BOŞANDI MI, EŞİ KİM?
Burcu Çetinkaya, 2015 yılında Fatih Mehmet Bucak ile evlenmişti. Burcu Çetinkaya ve Fatih Mehmet Bucak'ın evlilikleri 2019 yılında sona erdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!