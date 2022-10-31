Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral bulurken son vuruşlardaki performans kafaları karıştırmaya devam etti. Emre Taşdemir ve Mata'nın golleriyle bu sezon ilk kez 2 gollü bir galibiyet alan sarı-kırmızılıların şut istatistiği de soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Fatih Karagümrük kalesine 35 şut gönderen Galatasaray, sadece 2 gol bulurken sarı-kırmızılılar bitiricilik problemi yaşamaya devam ediyor. Sezona Seferovic'le giren ardından 11'de Gomis'i değerlendiren sarı-kırmızılılar, Mertens ve Icardi gibi yıldızlardan beklediği gol katkısını alamıyor. Bu sezon 2.61 gol beklentisine ulaşan sarı-kırmızılılar 11 maçta sadece 14 gol bulabildi. Maç başına 1.27 gol ile bu alanda lig 11.'si olan sarı-kırmızılılar neredeyse her maç rakip kaleyi 'dövdü'

KALECİLERİ GEÇEMİYOR Bu sezon bir maçta en çok kurtarış yapan altı kalecinin dördünün Galatasaray'la karşılaşan file bekçileri olması da dikkat çekti. Galatasaray maçında 11 kurtarış yapan Günay Güvenç bu alanda zirvede yer alırken onu yine sarı-kırmızılılarla oynadığı maçta 10 kurtarışa imza atan Viviano izledi. Yine Galatasaray'la rakip oldukları maçlarda Alanyaspor kalecisi Runarsson 10, Serkan Kırıntılı ise 9 kurtarışa imza attı.