Sabine Boghos isimli genç kız rahmi olmadan doğdu. Doktorlar, 16 yaşına geldiğinde hala regl olmayan genç kıza, çok zayıf olduğundan bu sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; 16 yaşındaki genç kız birtakım testlerden geçti ve yapılan taramalar sonucunda Boghos'un rahminin olmadığı ve vajinal kanalının da üçte birinin eksik olduğu anlaşıldı.

Mülleryan Agenezi veya MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser) Sendorumundan muzdarip olan Sabine Boghos, ameliyat olmazsa cinsel birliktelik yaşayamayacak. Ayrıca tedavi edilse bile hiçbir zaman regl ve çocuk sahibi olamayacak.

AMELİYAT OLMAZSA...

Şu an 26 yaşında olan genç kız, birçok kez doktora gittiğini söyleyerek, doktorlardan 'Çok zayıf olduğun için regl olmuyorsun', 'Vitamin eksikliğin var' açıklamalarına maruz kaldığını belirtti. Boghos, çeşitli vitaminler kullanmaya başladı. Birkaç yıl sonra yumurtalık kisti teşhisi alan genç kız acilen ameliyata alındı. Ameliyatta rahmi olmadığı anlaşılan Sabine Boghos'un vajinal kanalının ise üçte birinin eksik olduğu ortaya çıktı. Bu sebeplerden ötürü Boghos'un hiçbir zaman bebek sahibi olmayacağı açıklandı.

Doktorların açıklamaları karşısında yıkıldığını dile getiren Sabine Boghos, "Tam olarak anlamadım. Bu habere hazır değildim. Hiç adil değil" diye konuştu.

MRKH sendromu 5.000 kadından birini etkiliyor. Sabine Boghos, rahatsızlığının hayatı tehdit edici olmamasına rağmen, yaşamını değiştirdiğini söyledi. Genç kız, hastalık teşhisinin zihinsel sonuçlara neden olduğunu ve terapiye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Hiçbir zaman bebek sahibi olamayacak genç kız, evlat edinmenin en olası seçenek olduğunu söyledi.