Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu

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Koç Üniversitesi’nin 2016 yılından beri bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her yıl takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın 2023 yılı kazananı 2013 yılından bu yana Cambridge Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü ve Emmanuel College'da siyaset bilimi araştırmacısı olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu.

Ödül bir yıl fen, mühendislik ve tıp; diğer yıl ise iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarında, evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına veriliyor.

ZARAKOL İNSANİ BİLİMLERE YAPTIĞI KATKILAR NEDENİYLE MADALYAYA LAYIK GÖRÜLDÜ

Prof. Dr. Ayşe Zarakol, tarihsel sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarının kesişiminde yer alan ve uluslararası sistemde Doğu-Batı ilişkileri, dünya düzen(ler)inin tarihi ve geleceği, modernite ve egemenlik konularındaki kavramsallaştırmaları, yükselen ve gerileyen güçler ve karşılaştırmalı bakış açısıyla Türkiye siyaseti konularına odaklandığı araştırmaları ile insani bilimlere yaptığı yenilikçi ve bütünsel olağanüstü katkıları nedeniyle madalyaya layık görüldü.

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ARAŞTIRMALARI DÜNYACA İLGİ GÖRÜYOR

Prof. Dr. Zarakol’un 2022'de Cambridge University Press’ten çıkan ve şimdiden birçok ödüle layık görülen son kitabı Before the West: the Rise and Fall of Eastern World Orders, (Batı Öncesi: Doğu Dünya Düzeninin Yükselişi ve Çöküşü) Avrasya odaklı uluslararası ilişkiler için alternatif bir küresel tarih öneriyor. Prof. Dr. Zarakol bu kitabıyla yeni bir uluslararası ilişkiler tarihini özellikle Batılı uluslararası ilişkiler uzmanlarına anlatmayı hedefliyor. Araştırmaları dünyaca ilgi gören Prof. Dr. Ayşe Zarakol’un Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmış Yenilgiden Sonra: Doğu Batı ile Yaşamayı Nasıl Öğrendi isimli bir kitabı da bulunuyor. Bu kitapta Türkiye, Japonya ve Rusya’nın Batı ile ilişkileri derinlemesine ve karşılaştırmalı olarak inceleniyor; bu ülkelerin uluslararası sisteme entegrasyonu irdeleniyor.

"EN BÜYÜK ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

2018 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın kazananı olan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Ayşe Zarakol’un kimsenin sormaya cesaret edemediği sorularla, insani bilimlerin odağında yer alan bazı konularda bambaşka cevaplar arayan, devrimci bir bakış açısıyla tarihe ve günümüze bakmamızı sağlayan çalışmalarının en büyük övgüyü hak ettiğini söyledi.

ZARAKOL'DAN CUMHURİYETİN 100. YILI VURGUSU

Prof. Dr. Ayşe Zarakol törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’den aldığım bu ödül benim için çok kıymetli. Özellikle Cumhuriyet’in yüzüncü yılında almış olmak çok güzel bir duygu ve beni bundan sonraki uluslararası çalışmalarımda daha da motive edecek” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Zarakol, çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Uluslararası ilişkiler tarihi hep Avrupa merkezli ve 17. yüzyıldan başlatılarak anlatılıyor. ABD’de ders görürken anlatılan şeyler bana bir noktada hep eksik ya da yanlış geliyordu. Tezimi bunun üzerine şekillendirdim. Anlattığım şeyin doğru olduğunu göstermek için başka örnekler de eklemek istedim; Türkiye, Rusya, Japonya karşılaştırması böylece ortaya çıktı. O sırada ABD’de sosyoloji kullanarak, tarih kullanarak üç ülkeyi karşılaştıran örnekler çok fazla değildi. Çalışmalarımın devamı olan ikinci kitabım Before the West: the Rise and Fall of Eastern World Orders (Batı Öncesi: Doğu Dünya Düzeninin Yükselişi ve Çöküşü) başlığını taşıyor. Kitap çok sınırlı bir tarih üzerinden açıklama yapıldığına, aslında çok daha geniş bir uluslarası ilişkiler tarihinin mevcut olduğuna odaklanıyor. Bu sebeple çok daha geriden, 13. yüzyıldan başlayan kitap, haliyle hikâyeyi o dönemin büyük güçlerinin coğrafyası olan Asya’dan, Avrasya’dan itibaren ele alıyor."

"KARŞILAŞTIRMADAN ÖĞRENEBİLECEĞİMİZ ŞEYLER VAR"

Prof Dr. Zarakol, "Yakın zamana kadar düzenin sürekli büyüdüğü, genişlediği sonunda bütün dünyayı kaplayacağı ve orada tarihin biteceği konuşuluyordu. Uluslararası liberal düzen krize girene kadar zannedilen şey herkesin katılmasıyla bu düzenin tamamen küreselleşeceğiydi – sonrasına ise ‘end of history’ deniyordu. 90’ların yaygın düşüncesi buydu. Çünkü 17. yüzyıldan yakın zamana kadar olan bu hikâye, düzenin genişleyip sadece içindeki büyük güçlerin değişeceğine dair bir hikâyeydi. Ama işin içine Avrasya’yı da katıp daha önce orada var olan uluslararası düzenlere bakarsanız uluslararası düzenin illa büyümesi gerekmediğini, bazen çökebileceğini, kaybolabileceğini, unutulabileceğini de görüyorsunuz. O karşılaştırmadan öğrenebileceğimiz şeyler var" dedi.

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KOÇ ÜNİVERSİTESİ RAHMİ M. KOÇ BİLİM MADALYASI'NA KİMLER LAYIK GÖRÜLDÜ?

Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016

Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017

Prof. Dr. Metin Sitti-2018

Prof. Dr. Filiz Garip-2019

Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020

Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021

Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022

Prof. Dr. Ayşe Zarakol-2023