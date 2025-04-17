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        Haberler Kültür-Sanat Rahmi Aksungur Retrospektif sergisi açıldı

        Rahmi Aksungur Retrospektif sergisi açıldı

        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan Rahmi Aksungur'un Retrospektif sergisi 14 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:55
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        Rahmi Aksungur Retrospektif sergisi açıldı
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        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Türk plastik sanatlarının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak heykel sanatçısı akademisyen Prof. Rahmi Aksungur’un retrospektif sergisi ziyarete açıldı.

        Sergi, 14 Temmuz 2025’e kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

        Rahmi Aksungur, geleneksel heykel sanatının sınırlarını zorlayan ve yenilikçi bir yaklaşım benimseyen eserleriyle tanınıyor. Bronz, ahşap ve taş gibi malzemelerle ürettiği eserlerinde, özellikle ızgara (grid) formunu hem yapısal bir araç hem de sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanıyor. Sanatçı, mekân, çevre ve ölçek ilişkisini temel alarak gündelik nesneler, canlı varlıklar ve mitolojik ögelerden esinleniyor. Modern heykel sanatına özgü bir dil geliştiren Aksungur’un eserleri, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü işlevi görüyor.

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        Sergide, Rahmi Aksungur’un sanat yaşamının çeşitli dönemlerinde ürettiği eserlerin yanı sıra, Türkiye’nin önemli kurumlarından ve çeşitli koleksiyonerlerinden ödünç alınan 70’ten fazla heykel, eskiz defterlerinden örnekler ve heykel çizimleri yer alıyor. Sergiyle eşzamanlı olarak hazırlanan ve Doç. Dr. Fırat Arapoğlu tarafından kaleme alınan kapsamlı katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Eserlerinde geçmişin gelenekleri ile geleceğin olanaklarını harmanlayarak modernist sanata önemli katkılarda bulunan Rahmi Aksungur’un Retrospektif sergisi, 14 Temmuz 2025 tarihine kadar Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

        Galeri, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık.

        ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ ALARAK MEZUN OLDU

        Prof. Rahmi Aksungur, 1955 yılında İzmir’de doğdu. 1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nden hazırladığı diploma çalışması ile Üstün Başarı Ödülü alarak mezun oldu. 1982 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1983 yılında Heykel Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik, 1994 yılında doçentlik, 2000 yılında ise profesörlük unvanını aldı. 2002-2006 yılları arasında MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dekanı, 2006-2010 tarihleri arasında ise aynı üniversitenin rektörü olarak görev yaptı.

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        İLK KİŞİSEL SERGİSİNİ 1988 YILINDA AÇTI

        İlk kişisel sergisini 1988 yılında açan Aksungur, sanat yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. Sanatçının heykelleri özel ve kurumsal koleksiyonların yanı sıra Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Odunpazarı Modern Müze gibi müzelerin kalıcı koleksiyonlarına dahil edildi. Sanatçı, yurtiçi ve yurtdışındaki kamusal alanlarda toplumsal hafızada iz bırakan heykellere imza attı ve pek çok ödülün sahibi oldu. Aksungur çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürüyor.

        ÜÇ BOYUTLU HEYKELİ ÖZLEM, İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ'NDE

        Aksungur’un, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin açılışı için özel olarak ürettiği “Özlem” (2023) adlı büyük boyutlu heykeli, İstanbul Boğazı’nda artık nadiren görülen kılıçbalığının dramatik hikâyesini merkezine alıyor. Eser, insan müdahalesinin ekosistem üzerindeki etkisini sanatsal bir dille anlatıyor.

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        #Rahmi Aksungur Retrospektif sergisi
        #Rahmi Aksungur
        #İş Sanat Kibele Sanat Galerisi
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